Giresunspor neden amatör lige düştü? Giresunspor şu an hangi ligde?

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Giresunspor, 2025-2026 sezonunu TFF 3. Lig'de son sırada tamamladığı için tarihinde ilk kez amatör lige düştü. 1967'de kurulan kulüp, 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele ediyor. Üç sezon önce Süper Lig'de oynayan takım her sezon bir alt lige indi. Giresun'un öteki profesyonel temsilcisi 1926 Bulancakspor da düştüğü için ilin profesyonel liglerde takımı kalmadı.

GİRESUNSPOR NEDEN AMATÖR LİGE DÜŞTÜ?

Kulübü aşağı çeken başlıca sorun borçlar ve bunlara bağlı cezalar oldu. İhlas Haber Ajansı'nın Şubat 2025'te aktardığına göre kulübün FIFA'da 26 dosyası vardı; bunların 22'si oyunculardan, 4'ü kulüplerden geliyordu. Aynı tarihte kulübün toplam borcu 433 milyon lira olarak açıklanmıştı. Bunun 276 milyon lirası eski yabancı oyunculara, 13 milyon lirası yerli oyunculara aitti.

2024-2025 sezonunda TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans kriterlerini karşılamadığı için kulübün 3 puanını sildi. FIFA Disiplin Kurulu da eski oyuncu Marko Milinkovic'in dosyası nedeniyle 6 puan sildi. Takım 21 hafta sonunda sahada 9 puan toplamıştı ama bu cezalarla 0 puanda kaldı. Transfer yasakları yüzünden kadro kurmakta zorlanan kulüp, bu sezonlarda daha çok genç oyuncularla sahaya çıktı.

GİRESUNSPOR ŞU AN HANGİ LİGDE?

Giresunspor bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de oynuyor. Yeşilgiresun Gazetesi'nin 9 Temmuz 2026 tarihli haberine göre aynı grupta Giresun'dan dört takım var: Giresunspor, 1926 Bulancakspor, Batlamaspor ve Keşapspor. Aynı habere göre ilden profesyonel lige çıkan olmazsa bu dört takımdan üçü sezon sonunda bir alt lige düşecek.

GİRESUNSPOR NE ZAMAN SÜPER LİG'DEN DÜŞTÜ?

Giresunspor, 2022-2023 sezonunun sonunda Süper Lig'den düştü. Takım o sezonu 36 maçta 40 puanla bitirmişti. Bir önceki sezon, yani 2021-2022'de 45 puanla 16. sırada kalarak ligde tutunmuştu.

Sonrası hızlı geldi. 2023-2024'te TFF 1. Lig'de 34 maçta yalnız 2 galibiyet aldı ve 18. sırada kalıp düştü. 2024-2025'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u da son sırada bitirdi. 2025-2026'da TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadı; Yeni Birlik Gazetesi'nin 26 Mart 2026 tarihli haberine göre takım 26 maçta 17 puan topladı ve lig bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

GİRESUNSPOR NE ZAMAN KURULDU?

Giresunspor 1967'de kuruldu. İlk kez 1970-1971 sezonunda Süper Lig'e yükseldi ve 1976-1977'ye kadar üst ligde kaldı. Ardından 44 yıl alt liglerde oynadı. 2020-2021 sezonunu TFF 1. Lig'de ikinci sırada bitirerek yeniden Süper Lig'e çıktı.