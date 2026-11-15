Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Plaj Futbolu Ligi'nde Serenity Hotels Alanya Belediyespor 8-1 skorla şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi. Finalde Serenity Hotels Alanya Belediyespor, MATSO Manavgat Belediyespor'u 8-1 yenerek şampiyon olurken üçüncülüğü Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi.

Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 10 Kasım'da başlayan şampiyonada 13 takım mücadele etti.

Organizasyonun finalinde Serenity Hotels Alanya Belediyespor, MATSO Manavgat Belediyespor'u 8-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyonada Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği ise Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda Serenity Hotels Alanya Belediyespor'dan Bruno Rodrigues Xavier "en değerli oyuncu", İsmail Turhan "en iyi kaleci" ve Felipe Duarte da Silva da "gol kralı" ödülünü aldı.

Törende dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, belediye ve organizasyon yetkililerince verildi.

Kaynak: AA
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı52

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Deniz Çakır ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sinden müjde! Yeni dizisi belli oldu
Kuruçeşme saldırısı soruşturmasında ikinci cinayet! Halıya sarılı ceset bodrum kattaki dairede bulundu

İfadeler ikinci cinayeti ortaya çıkardı! Ceset halıya sarılıydı
Sigorta acentesi üzerinden milyonluk tuzak! 10 kişi tutuklandı

Sigorta yaptırdıklarını sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

Anne ile 3 çocuğu gece boyu kabusu yaşadı! Bir baba bunu nasıl yapar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Mardinlileri hedef alan ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılan Prof. Gürüz'e adli kontrol

Skandal sözlerle Mardinlileri hedef alan profesör hakkında karar