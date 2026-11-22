Muş Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftada Hatayspor'u 5-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Muş Spor bu sonuçla sahasındaki maçtan galibiyetle ayrılırken Hatayspor ise 5-1'lik yenilgi aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Sonay, Turan Çelik
Muş Spor Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili (Yusuf Ziya Gümüş dk. 46), Ahmet Tekin, Erkam Reşmen (Hamid Sokak dk. 62), Bilal Budak, Ali Dere, Kubilay Yavuz (Mustafa Emin Taşdemir dk. 62), Onur Ramazan Toprak, İsa Halidi, Ersel Aslıyüksek (Hamza Kılıç dk. 71), Seçim Can Koç (Malik Karaahmet dk. 62)
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Mustafa Çınar (Seyit Gazanfer dk. 69), Barış Uzel, Cemil Berk Aksu (Atakan Özenir dk. 80), Ahmet Bayam, Mustafa Said Aydın, Volkan Alkan (Halil Can Cemali dk. 60), Taylan Özgün
Goller: Kubilay Yavuz (dk. 3), Ahmet Tekin (dk. 6), Seçim Can Koç (dk. 23), Hamza Kılıç (dk. 76), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Muş Spor Kulübü), Barış Uzel (dk. 72) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Onur Ramazan Toprak (Muş Spor Kulübü)