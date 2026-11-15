Karaman FK otobüsünde yangın çıktı, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK maçının ertelendiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, seyir halindeki takım otobüsünde yangın çıkan Karaman FK kafilesinin büyük bir tehlike atlattığı belirtilerek, "Aracın kullanılamaz hale geldiği yangından yara almadan kurtulan Karaman Futbol Kulübü kafilesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman Futbol Kulübü müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA