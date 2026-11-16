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Erciyes 38, Kırşehirspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü

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Erciyes 38, Kırşehirspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, evinde Kırşehirspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Teknik Direktör Adem Çak, maçın ardından şampiyonluk yolunda iyi gittiklerini ve sezon sonu şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Adem Çak, Kırşehirspor maçının ardından yaptığı açıklamasında, "Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, evinde Kırşehirspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Kırşehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Adem Çak şampiyon olacaklarını inandıklarını söyledi. Teknik adam Çak, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımın emeklerine ve ayaklarına sağlık. İstediğimiz ve planladığımız her şey oldu. İstediğimiz olunca sonucu da almak nasip oldu. Allah'a şükür yolumuz güzel, şampiyonluk yolunda iyi gidiyoruz. Hep beraber el birliği ile camia olarak şampiyonluk için söz vermiştik yapacağımız için o yolda düzgün adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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