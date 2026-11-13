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PFDK, 7 Süper Lig kulübüne para cezası verdi ve Trabzonspor'a 800 bin lira kesti

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TFF PFDK, Trendyol Süper Lig'de 7 kulübe para cezası verdi; Trabzonspor'a 800 bin lira ceza kesildi. Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Bursaspor, Bandırmaspor, Batman Petrolspor ve Muğlaspor'a ceza verilirken Bodrum FK'li Vincent Aboubakar'a 2 maç men ve 33 bin 500 lira ceza kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780, Arca Çorum FK'ye 500, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Göztepe'ye 280'er bin lira para cezası uyguladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK taraftarlarının bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da PFDK, sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig'deki cezalar

Kurul, Trendyol 1. Lig'den Boluspor'a 655 bin, Bursaspor'a 550 bin, Bandırmaspor'a 265 bin, Batman Petrolspor'a 140 bin ve Muğlaspor'a 100 bin lira para cezası kararı aldı.

Bodrum FK'li santrfor Vincent Aboubakar'a da Boluspor müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men ve 33 bin 500 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA
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