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Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni yayın ihalesinde teklifler 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.10 arasında alınacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre teklifler, Riva'daki tesislerde Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda verilecek. İhale, 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonun yayın haklarını kapsıyor.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?

Teklif günü 30 Kasım. TFF eylülde ihale tarihini 13 Ocak 2027 olarak açıklamıştı, ekimde bu tarihi değiştirdi. Federasyonun açıklamasında, Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri sonucunda "ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Öne çekilmenin başka bir gerekçesi açıklanmadı.

İHALEYE KİMLER GİREBİLİR?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı TFF duyurusuna göre sermaye şirketleri, kamu kurumları, ortak girişimler ve iş ortaklıkları teklif verebiliyor. İhaleye girmek için 750 bin liralık şartnamenin alınması gerekiyor. Bedel TFF'nin banka hesabına yatırılıyor, dokümanlar Riva'daki TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden teslim alınıyor. İhale kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.

İHALEDE HANGİ PAKETLER VAR?

Haklar beş paket halinde satışa çıktı. A paketi Süper Lig'in yayınını kapsıyor. B paketinde TFF 1. Lig yayını ile iki ligin radyo yayını ve geniş özetleri var. C paketi iki ligin yurt dışı yayın haklarını, D paketi ise dijital özetleri ve bazı uluslararası platformlardaki yayın haklarını içeriyor. E paketi bütün paketlerin toplamı. Maçlardan elde edilen veri hakları ihaleye dahil değil.

TFF, ihalenin Devlet İhale Kanunu'na ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığını, federasyonun bütün teklifleri reddetme ya da ihaleyi iptal etme hakkı bulunduğunu da bildirdi.

SÜPER LİG'İ ŞU AN HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları 2024'teki ihaleyle beIN Sports'ta. Yeni ihaleyi kazanan kuruluş, maçları 2027-28 sezonundan itibaren yayınlayacak.

KULÜPLER NE BEKLİYOR?

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, ekimde yaptığı açıklamada yayın gelirinin yeniden 500 milyon dolar seviyesine çıkması konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti. Doğan, bu beklentisini 17 Kasım'da da yineledi. Vakıf, yeni sözleşmede stadyumlardaki kamera açıları, ışıklandırma ve canlı yayın çekim kalitesi gibi teknik kriterlerin belirlendiğini duyurmuştu.