TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, teknik direktör Namet Ateş ile yollarını ayırdı

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Aliağa FK, Teknik Direktör Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK'de, Ankaraspor beraberliğinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 45 yaşındaki deneyimli teknik adam, bu sezon Aliağa FK'nin başında lig ve kupada çıktığı toplam 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı