Timuçin Cuğ neden öldü, Timuçin Cuğ kimdir, hangi takımlarda oynadı?

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Ölüm haberinin ardından "Timuçin Cuğ neden öldü?", "Timuçin Cuğ kimdir?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" soruları gündeme geldi. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve A Milli Takım forması da giyen Cuğ, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Ünlü futbol adamının ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Timuçin Cuğ'un hayatı ve kariyeri.

TİMUÇİN CUĞ NEDEN ÖLDÜ?

Timuçin Cuğ'un ölüm nedeni açıklanmadı. TFF'nin yaptığı açıklamada eski milli futbolcunun vefat ettiği duyuruldu, ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TİMUÇİN CUĞ KİMDİR?

Timuçin Cuğ, Türk futbolunun eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden biri. Futbola Ankara Demirspor'un altyapısında başlayan Cuğ, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak çalıştı ve Türk futboluna uzun yıllar emek verdi.

TİMUÇİN CUĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Timuçin Cuğ, futbolculuk kariyeri boyunca şu takımlarda forma giydi:

Ankara Demirspor

Fenerbahçe

Adanaspor

Galata

TİMUÇİN CUĞ FENERBAHÇE'DE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Timuçin Cuğ, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

TİMUÇİN CUĞ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Evet. Timuçin Cuğ, A Milli Takım formasıyla 1 maça çıktı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Timuçin Cuğ'un vefatının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Cuğ'un vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek başta ailesi ve yakınları olmak üzere Fenerbahçe camiasına ve tüm futbol kamuoyuna başsağlığı dilendi.

TİMUÇİN CUĞ'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Timuçin Cuğ'un cenazesi 17 Kasım 2026 Salı günü toprağa verilecek. Cuğ için İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.