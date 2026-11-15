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Karaman Futbol Kulübü kafilesinin otobüsü alev aldı, maç TFF tarafından ertelendi

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Karaman Futbol Kulübü kafilesinin otobüsü alev aldı, maç TFF tarafından ertelendi
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TFF 3'üncü Lig ekibi Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, kent merkezine yaklaşırken alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları tahliye edilirken otobüs ve spor malzemeleri yandı; bugünkü maç TFF tarafından ileri tarihe ertelendi.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesi, bugün saat 13.00'de Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı maç için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerden yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada arızalanıp, alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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