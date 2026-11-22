Kayserispor, Sarıyer'i 3-1 yenerek bu sezon 10. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 15 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puana ulaştı.
TFF. 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 10. galibiyetini elde etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 10. galibiyetine imza koydu. Oynadığı 15 maçta 3 beraberlik alıp 2 kez mağlup olan Kayserispor, 10 kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında 5, deplasmanda 5 kez kazanan Kayserispor bu galibiyetler ile hanesine 30 puan yazdırdı. Kayserispor'un elde ettiği galibiyetler ise şu şekilde:
1. Hafta Vanspor-Kayserispor 0-2
2. Hafta Kayserispor-Sivasspor 2-0
3. Hafta Iğdır FK-Kayserispor 0-1
6. Hafta E.Erokspor-Kayserispor 0-3
7. Hafta Kayserispor-İstanbulspor 4-0
8. Hafta Mardin 1969-Kayserispor 0-1
9. Hafta Kayserispor-Manisa FK 3-2
10. Hafta Antalyaspor-Kayserispor 0-4
13. Hafta Kayserispor-Muğlaspor 6-0
15. Hafta Kayserispor-Sarıyer 3-1