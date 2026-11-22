TFF. 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 10. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 10. galibiyetine imza koydu. Oynadığı 15 maçta 3 beraberlik alıp 2 kez mağlup olan Kayserispor, 10 kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında 5, deplasmanda 5 kez kazanan Kayserispor bu galibiyetler ile hanesine 30 puan yazdırdı. Kayserispor'un elde ettiği galibiyetler ise şu şekilde:

1. Hafta Vanspor-Kayserispor 0-2

2. Hafta Kayserispor-Sivasspor 2-0

3. Hafta Iğdır FK-Kayserispor 0-1

6. Hafta E.Erokspor-Kayserispor 0-3

7. Hafta Kayserispor-İstanbulspor 4-0

8. Hafta Mardin 1969-Kayserispor 0-1

9. Hafta Kayserispor-Manisa FK 3-2

10. Hafta Antalyaspor-Kayserispor 0-4

13. Hafta Kayserispor-Muğlaspor 6-0

15. Hafta Kayserispor-Sarıyer 3-1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı