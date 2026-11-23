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Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın memleketi ve aile kökeni futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen paylaşımların ardından "Abdülkerim Bardakcı nereli, Kürt mü?" soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NERELİ?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi futbolcu bilgi bankasında yer alan bilgilere göre Abdülkerim Bardakcı, Konya'nın Meram ilçesinde dünyaya geldi. 7 Eylül 1994 doğumlu olan futbolcunun doğum yeri TFF kayıtlarında Meram olarak belirtiliyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KÜRT MÜ?

Abdülkerim Bardakcı'nın Kürt olup olmadığına ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi veya kendi tarafından yapılmış açık bir etnik köken açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle futbolcunun etnik kimliği hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KÖKENİ NE?

Abdülkerim Bardakcı'nın doğum yeri resmi kayıtlarda Konya'nın Meram ilçesi olarak yer alıyor. Ancak doğum yeri bilgisi, tek başına bir kişinin aile kökenini veya etnik kimliğini ortaya koymuyor. Futbolcunun ailesinin kökenine ilişkin doğrulanmış ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşılmış değil.