Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama
Güncelleme:
4 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır'ın Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı ve hafif gerilme tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞ OMZUNDA AĞRI VE HAFİF GERİLME

TFF'den yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'ın Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissettiği ve yapılan değerlendirme ile MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

İlgili Haberler
İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercihİlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih
İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri12İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal205 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı27A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçtiTürkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Deniz Çakır ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sinden müjde! Yeni dizisi belli oldu
17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer Çetin:

Hiçbir hedef kalmayınca baktıki gerek yok. Son 10 maçtır kovaya döndü zaten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Çetin:

Maçası yememiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan1421:

kuş beyinliler salak saçma öter şimdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıTandogan Dogan:

ya canim dunya batacak sanki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıthane'de 3 gün cipten çıkmadı, yemeğini araca sipariş etti! Silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Cipten 3 gün çıkmadı, yemeği bile araca geldi! Hedefi belliymiş
Bursa'da uyuşturucuyla mücadele eden ailelerin feryadı! Bir baba: Oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım

Bir babanın acı itirafı! Oğlunun cezaevinde kalmasına seviniyor
İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih

Sergen Yalçın'dan dev maçta sürpriz tercih!
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline bakın ne taktı
Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi'den Diyarbakır'a övgü

Amedspor teknik direktöründen şehir hakkında dikkat çeken sözler
Karadeniz'de 3 ticari gemiye İHA saldırısı! Romanya savaş uçaklarını havalandırdı

Savaş uçakları peş peş havalandı, NATO'ya yardım çağrısı yapıldı

Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu

Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu
Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu

Dünyanın en tanınmış yolcusu savaş uçağında: Pilotların arasına oturdu