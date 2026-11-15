TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞ OMZUNDA AĞRI VE HAFİF GERİLME

TFF'den yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'ın Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissettiği ve yapılan değerlendirme ile MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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