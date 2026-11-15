Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiyespor deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde 4 gol daha görürken 8 puanda kaldı ve son 3 deplasmanından da puan çıkaramadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup eden Fethiyespor, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi.

İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 4 gol daha gören lacivert-beyazlı ekip, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Fethiyespor, alt sıralardan uzaklaşamadı. Son 3 deplasman karşılaşmasından puan çıkaramayan Muğla temsilcisi, dış sahadaki son galibiyetini 4'üncü haftada Serikspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti. Bu karşılaşmanın ardından deplasmanda İnegölspor ve 1461 Trabzon'a 2-1'lik skorlarla kaybeden Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında da 5-1 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi

Görüntü Türkiye'den değil! Sınıftaki öğrenciler şaşkına döndü
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı12

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

Maça damga vuran kare! Fenomenin kıyafetini görünce ağzı açık kaldı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark