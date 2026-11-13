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Ozan Kabak, Fransa maçında cezalı duruma düştü ve A Milli Takım kampından ayrıldı

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TFF, Belçika maçında sarı kart gören Ozan Kabak'ın 15 Kasım'daki Fransa müsabakasında cezalı olduğunu ve A Milli Takım kampından izinli ayrıldığını bildirdi. Teknik heyetin izniyle aday kadrodan çıkan milli futbolcu, Fransa karşılaşmasında oynayamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Belçika maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın A Milli Futbol Takımı kampından izinli olarak ayrıldığını açıkladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, gördüğü sarı kart nedeniyle 15 Kasım Pazar günü oynanacak Fransa karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, teknik heyetin izniyle aday kadrodan ayrıldı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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