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Trabzon'da 6 futbolcunun yaralandığı amatör maç İl Disiplin Kuruluna sevk edildi

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TFF Trabzon İl Temsilcisi Gürdoğan, kavgayla tatil edilen Tonyaspor-Yomra Yıldırım Fırtına maçının İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. 6 futbolcunun yaralandığı olaylarda gözaltına alınan 3 futbolcu ve 1 kulüp yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon İl Temsilcisi Ekrem Kaan Gürdoğan, Trabzon 1. Amatör Küme'de Tonyaspor-Yomra Yıldırım Fırtına Spor Kulübü müsabakasında çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada,??????? dün Tonya İlçe Stadı'nda oynanan maçta yaşanan üzücü olaylar üzerine Trabzon Futbol İl Tertip Kurulunun olağanüstü toplandığını belirtti.

Toplantıda hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Her iki takımdan toplam 11 futbolcu, 1 teknik sorumlu ile yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Tonyaspor-Yomra Yıldırım Fırtına Spor Kulübü müsabakasının, İl Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili tarafların savunma hakları gözetilerek İl Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek ve nihai karar yetkili kurul tarafından verilecektir."

Gürdoğan, Trabzon'un köklü futbol kültürü, yetiştirdiği sporcular ve Türk futboluna kazandırdığı değerlerle her zaman önemli bir futbol şehri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu köklü geçmişe ve şehrimizin futbol kimliğine yakışan anlayış, rekabetin saha içerisinde kalması, karşılıklı saygının korunması ve her şartta sağduyunun hakim olmasıdır. Yaşanan olayların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, bu tür hadiselerin kulüplerimiz arasında kalıcı kırgınlıklara ve ayrışmalara dönüşmemesi en büyük temennimizdir. Futbolun birleştirici gücüne inanıyor, tüm kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik heyetlerimizi ve futbol paydaşlarımızı sağduyuya, hoşgörüye, karşılıklı saygıya ve fair-play ruhuna davet ediyoruz."

Gürdoğan, Trabzon futbolunun ortak değerlerini korumak, sporun kardeşlik iklimini güçlendirmek ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına üzerlerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan 6 futbolcunun yaralandığı olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 futbolcu ve 1 kulüp yöneticisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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