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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 12. haftasında deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya konuk oldu. Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini sürdürmek için sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı kontrollü bir oyuna sahne olurken, taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıda ev sahibi 1461 Trabzon FK ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Mehmet Çınar'ın ortasında Enes Karakuş'un kafa vuruşuyla öne geçti. Kalan dakikalarda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Kahramanmaraş İstiklalspor, aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekibin 3 maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı