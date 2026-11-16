7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi

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Türk futbolunda hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı.

7 ESKİ HAKEMDEN SUÇ DUYURUSU

Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu 7 eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu hukuki süreç başlattı. Söz konusu 7 isim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında; "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.