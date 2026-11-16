Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de görev alan eski hakemlerden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Cevdet Kömürcüoğlu ve Taner Gizlenci, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında; iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Türk futbolunda hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı. 

7 ESKİ HAKEMDEN SUÇ DUYURUSU

Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu 7 eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu hukuki süreç başlattı. Söz konusu 7 isim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında; "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım

3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnegöl’de korkutan yangın! Alevler 5 evi sardı, bir evin çökme anı kamerada

Dehşet gecesini yaşadılar! 1 evde başladı, 4 eve daha sıçradı
Selçuk İnan, Okan Buruk'un Türk yıldızını istiyor

Selçuk İnan, Okan Buruk'un Türk yıldızını Kocaelispor'a istiyor
Neymar'dan Vinicius Junior'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşadığı iddialarına yanıt

Tüm ülke ünlü futbolcuyla yaşadığı aşkı konuşuyordu: Meğerse yalanmış

'Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur' dedi, daha sonra geri adım attı

Önce Haluk Bilginer'e destek verdi, sonra geri adım attı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı

Avrupalı liderlerin yüzüne karşı Türkiye için çağrı yaptı
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı

Ülkenin en gizli bilgilerini tek tek sızdırdı! Karşılığında aldığı...
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor27

İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de ilgilendiriyor