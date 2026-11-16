7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi

7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig’de görev alan eski hakemlerden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Cevdet Kömürcüoğlu ve Taner Gizlenci, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında; iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçları gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Türk futbolunda hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı.
7 ESKİ HAKEMDEN SUÇ DUYURUSU
Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu 7 eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SUÇLAMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu hukuki süreç başlattı. Söz konusu 7 isim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında; "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.