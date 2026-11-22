Kahramanmaraş İstiklal Spor, evinde Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor, kendi evinde Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti. Kahramanmaraş'ın golleri Berkan Fırat (dk. 2) ve Yasin Abdioğlu'ndan (dk. 81) gelirken, Adana 01 FK'nın tek golünü Erdem Erdoğan (dk. 66) attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor, kendi evinde Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti.
Stat: Kahramanmaraş Merkez
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Yaşar Can Daşdelen, Muhammet Metin Taş
Kahramanmaraş İstiklal Spor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Taner Gümüş, Görkem Bitin (Yasin Abdioğlu dk. 74), Yusuf İnci (Bünyamin Yürür dk. 58), Berk Taşkın, Berkan Fırat (İbrahim Halil Talay dk. 58), Ömer Kuşan (Enes Yılmaz dk. 39), Sefa Narin (Alpaslan Öztürk dk. 74), Muhammet İmre, Talha Yünkuş
Adana 01 Futbol Kulübü: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa (Mikail Arslan dk. 83), Emre Keleşoğlu, Hakan Demir (Atamer Bilgin dk. 36), Aliemirhan Akçay (İshak Kurt dk. 55), Tuna Sezen (Emre Sağlık dk. 55), Mehmet Ali Büyüksayar (İlhami Sıraçhan Nas dk. 83), Erdem Erdoğan, Yusuf Abdioğlu, Samed Ali Kaya, Ali Suhan Demirel
Goller: Berkan Fırat (dk. 2), Yasin Abdioğlu (dk. 81) (Kahramanmaraş İstiklal Spor), Erdem Erdoğan (dk. 66) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Muhammet İmre, Yavuz Aygün, İbrahim Halil Talay (Kahramanmaraş İstiklal Spor), Hakan Demir, İlhami Sıraçhan Nas (Adana 01 FK)