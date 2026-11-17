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Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 12. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın gruplarda oynanacak maçların programı şu şekilde:

Kırmızı Grup

13.00 Serikspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Ankara Demirspor-52 Orduspor FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 12 Bingölspor-Sakaryaspor (Osmanlı)

14.00 MKE Ankaragücü- Kırklarelispor (Eryaman)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Ekinciler İskenderunspor (İnegöl İlçe)

15.30 Fethiyespor-Kütahyaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

Beyaz Grup

13.00 Seza Çimento Elazığspor-Menemen FK (Elazığ Atatürk)

13.00 Güzide Gebzespor-Ankaraspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.00 Çorluspor 1947-Muşspor (General Basri Saran)

13.00 Adana Demirspor- Gmg Kastamonuspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Isbaş Isparta 32-Somaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Hatayspor-İnegöl Kafkasspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)

15.30 Aliağa Futbol-Sebatspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Efor Çay Erbaaspor (11 Nisan)

Kaynak: AA