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Amasyaspor FK, evinde Zonguldakspor FK ile 1-1 berabere kaldı

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Amasyaspor FK, evinde Zonguldakspor FK ile 1-1 berabere kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Amasyaspor FK, konuk ettiği Zonguldakspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Amasyaspor'un golü 84. dakikada Atalay Gürel'den, Zonguldakspor'un golü ise 81. dakikada Emre Köroğlu'ndan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 12. Hafta karşılaşmasında Amasyaspor FK, konuk ettiği Zonguldakspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Metin Lek, Berat Kara

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Hasan Çelik, Serdar Eylik (Ahmet Emin Aksakal dk. 90), Savaş Çakır (Atalay Gürel dk. 64), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Karahan (Mikail Olgun dk. 70)

Zonguldakspor FK: Bilal Karataş, Yunus Mert Aydın, Umut Kerem Ayar, Emir Boz, Yunus Emre Alyaprak (Aykut Emre Yakut dk. 89), Berkan Ünal, Eren Büyükkaya (Mohammad Alzın dk. 76), Nevzat Bilen, Doğukan Nelik, Emre Köroğlu, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 61)

Goller: Atalay Gürel (dk. 84) (Amasyaspor FK), Emre Köroğlu (dk. 81) (Zonguldakspor FK)

Sarı kartlar: Serdar Eylik (Amasyaspor FK), Umut Kerem Ayar (Zonguldakspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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