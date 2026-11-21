Karabük İdmanyurdu, evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti. Karabük İdmanyurdu'nun golleri Mevlüt Han Ekelik, Mücahit Emre Sivri ve Hasan Türkyılmaz'dan gelirken Beykoz Anadoluspor'da Berat Köşker kırmızı kart gördü.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Abdülkadir Aslan, Ozan Gürleyük, Coşkun Ateşoğlu
Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk(Berat Can Sebat dk. 85), Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Osman Boz, Cihan Aydın(Mehmet Ali Kılınç dk. 85), Mevlüt Han Ekelik(Halil İbrahim Kaya dk. 62), Özgür Özden Dağdelen( Kaan Erdoğan dk. 62), Mücahit Emre Sivri(Berkcan Cengiz dk. 74), Hasan Türkyılmaz
Beykoz Anadoluspor: Kurtuluş Yurt, Berat Köşker, Abdullah Yıldızer, Savaş Yorulmaz(Yusuf Baran Öner dk. 90), Erdem Baytaroğlu( Seyfi Boran Özkan dk. 85), Alperen Arslan, Utku Burak Kunduzcu, Enes Hakan Sığırcı(Rüzgar Derici dk. 46), Alpay Koçaklı(Birkan Öksüz dk. 46), Burak Temir, Anıl Emre Yılmaz(Merdan Erdinç dk. 85)
Goller: Mevlüt Han Ekelik (dk. 7), Mücahit Emre Sivri (dk. 36), Hasan Türkyılmaz (dk. 82) (Karabük İdmanyurdu), Burak Temir (dk. 13) (Beykoz Anadoluspor)
Kırmızı kart: Berat Köşker (Beykoz Anadoluspor)
Sarı kartlar: Özgür Özden Dağdelen (Karabük İdmanyurdu), Abdullah Yıldızer, Erdem Baytaroğlu, Utku Burak Kunduzcu (Beykoz Anadoluspor)