Menemen FK, Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilip 14 puanda kaldı, 11'inci sıraya geriledi

Menemen FK, Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilip 14 puanda kaldı, 11'inci sıraya gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, yenilenen İlçe Stadı'nda ağırladığı Isparta 32 Spor'a 4-0 yenildi. Sarı-lacivertliler 14 puanda kalarak 11'inci sıraya gerilerken son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zemini yenilenen İlçe Stadı'nda Isparta 32 Spor'u ağırlayan Menemen Futbol Kulübü, rakibine 4-0 yenilerek üst sıralardan iyice uzaklaştı.
Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı ve 11'inci sıraya geriledi. Menemen FK son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu aralıkta İzmir Atatürk Stadı'nda düşme hattındaki Hatayspor'u 3-0 yenen İzmir temsilcisi, Aliağa FK ve Gebzespor'a 1-0, Isparta 32 Spor'a da 4-0 kaybetti. Menemen FK, deplasmanlarda Çorluspor 1947 ve Arnavutköy Belediyespor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Son maçlarda düşüşe geçip taraftarını üzen Menemen FK önümüzdeki hafta lider Elazığspor'a misafir olacak.