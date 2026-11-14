Maç için Fransa'ya gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bordeaux'da yürüyüş yaptı

Maç için Fransa'ya gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bordeaux'da yürüyüş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı maç için kafileyle Fransa'ya geldi ve Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı. A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.
A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı