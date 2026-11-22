İnegöl Kafkasspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yi 4-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegöl Kafkasspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. İnegöl'ün golleri Poyraz Gelen, Batuhan Doğrukıran, penaltıdan Ahmet Sun ve Onur Toroman'dan gelirken Arnavutköy'de Mücahit Çelik 69. dakikada kırmızı kart gördü.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu, Servet Bozkurt, Mevlüt Bozok
İNEGÖL KAFKASSPOR: Anıl Demir (Dk. 86 Furkan Aktan), Poyraz Gelen (Dk. 64 Abdullah Tazgel), Onur Taha Takır, Kerem Paykoç, Murat Fatih Türk, Hasan Bekil, Berkay Caymaz (Dk. 46 Serdar Güncü) Taşkın Çalış (Dk. 86 Furkan Bacaklı), Ahmet Sun, Batuhan Doğrukıran, Doğukan İnci (Dk. 57 Onur Toroman)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yıldırım, Can Ediz Yıldız, Mehmet Efe Şahin, Baran Erdoğan, Kerem Çapan (Dk. 46 Eren Can Cömert), Taha Dönmez (Dk. 67 Batu Çakır), Rohat Çapa (Dk. 89 Kerem Bakacak), Yakup Aytaş (Dk. 88 Muammed Emre Taş) Mücahit Çelik, Cebrail Koç (Dk. 88 Mert Gürhan)
GOLLER: Dk. 25 Poyraz Gelen, Dk. 36 Batuhan Doğrukıran, Dk. 70 Ahmet Sun (P), Dk. 90+4 Onur Toroman (İnegöl Kafkasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Mücahit Çelik ( Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)
SARI KARTLAR: Berkay Caymaz, Taşkın Çalış (İnegöl Kafkasspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegöl Kafkasspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.