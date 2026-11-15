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Erciyes 38 FK, evinde Kırşehir FSK'yı 3-1 yenerek 12. haftayı kazandı

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Erciyes 38 FK, evinde Kırşehir FSK'yı 3-1 yenerek 12. haftayı kazandı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erciyes 38 FK, sezonun 12'nci haftasında evinde Kırşehir FSK'yı 3-1 yendi. Erciyes 38 FK'nın gollerini Mehmet Tosun ve Berkay atarken, Kırşehir FSK'nın golü Tayfun'dan geldi.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Gökhan Salduz, Gökhan Baş

ERCİYES 38 FK: Mertcan – Utkan, Ensar, Mehmet Eksik, Halil, Mehmet Tosun (Dk.67 Seyit Ali), Mikail, (Dk.82 Caner) Güney, İlkay (Dk.82 Ali), Berkay, Artun (Dk.71 Çağrı Yağız)

KIRŞEHİR FSK: Efehan – Caner, Metin, Muhammet, Yusuf Ali (Dk.69 Muhammed Emin, Efe (Dk.56 Çağdaş), Arda Furkan (Dk.69 Güney), Tayfun, Alihan (Dk.84 Alihan), Mustafa (Dk.84 Musa), Ozan

GOLLER: Dk.12 – 54 Mehmet Tosun, Dk.85 Berkay ( Erciyes 38 FK) Dk.25 Tayfun ( Kırşehir FSK)

SARI KARTLAR: İlkay, Güney, Berkay ( Erciyes 38 FK) Muhammet ( Kırşehir FSK)

KIRMIZI KART: Dk.90 +2 Mertcan ve Dk.90+10 Artun ( Erciyes 38 FK)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta yer alan Erciyes 38 FK, sezonun 12'nci haftasında, evinde Kırşehir FSK'yı 3-1 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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