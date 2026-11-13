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TFF'den bu hafta yapılacak profesyonel maçlar öncesi saygı duruşu kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Kemal Batmaz'ın vefatı nedeniyle 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca isteyen kulüpler müsabakaya siyah kol bandı takarak çıkabilecek.

Kaynak: AA
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