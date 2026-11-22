Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde oynanan İzmir derbisinde Gaziemirspor'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, 13. hafta mücadelesinde oynanan İzmir derbisinde Gaziemirspor'a konuk oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gaziemirspor, 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Gaziemirspor alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara doğru yükselirken, Altay ise düşme hattına biraz daha yaklaştı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, karşılaşmanın ardından hem alınan mağlubiyete hem de takımın genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve gelirken ne kadar zorlu sürecin olduğunun farkında olduklarını belirten Üzümcü, "Son derece kısıtlı imkanlarla oluşturulmuş, büyük bölümü profesyonel futbolun henüz başında olan genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Sezon öncesi hazırlık sürecine geç başlamamızın fiziksel ve mental etkilerini hala yaşıyoruz. Buna bir de sakatlıklar eklendiğinde, işimiz daha da zorlaşıyor. Ancak bunların hiçbirini bir mazeret olarak sunmuyorum. Ben ve teknik ekibim, her şeyden önce kendi sorumluluğumuzun farkındayız. Her maçın ardından özeleştirimizi yapıyor, değerlendiriyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi.

"Şartların bizi nereye götüreceğini zaman gösterecek"

Yeterince reaksiyon gösteremediklerini ifade eden Üzümcü, "Gençlik ve tecrübesizlik bazı hataları açıklayabilir ancak mücadele eksikliğinin mazereti olamaz. Oyuncularımızın, taşıdıkları Altay armasının ağırlığını ve bu formanın sorumluluğunu çok daha güçlü hissetmeleri gerekiyor. Çünkü bu armayı taşımak yalnızca yetenekle sınırlı değildir. Elbette daha iyi sonuçlar almak, sahada daha dirençli ve daha üretken bir takım görmek hepimizin ortak beklentisi. Ben de bu tablonun sorumluluğunu taşıyan kişi olarak ortaya çıkan sonuçlardan memnun değilim.

Şartların bizi nereye götüreceğini zaman gösterecek. Ancak şundan kimsenin şüphesi olmasın; görevimizin başında olduğumuz sürece mücadeleden, çalışmaktan ve bu takımın gelişimi için sorumluluk almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hafta içerisinde camiamızı içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında daha kapsamlı şekilde bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı