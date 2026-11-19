Altay'ın bildirimiyle sarı kart hatası düzeltildi, Osman cezadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, geçen hafta evinde oynadığı Bursa Yıldırım SK maçında 86'ncı dakikada Nurullah'ın gördüğü sarı kartın TFF listesine Osman adına işlendiğini bildirerek hatayı düzelttirdi. Sarı kartın silinmesiyle Osman cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, geçen hafta evinde oynadığı Bursa Yıldırım SK müsabakasında yaşanan sarı kart hatasını düzeltti. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan giren sol bek Nurullah, 86'ncı dakikada sarı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç listesinde kayıtlara orta saha oyuncusu Osman'ın sarı kart gördüğü işlendi. İzmir temsilcisi, sarı kartı Nurullah'ın gördüğünü bildirirek hatayı düzelttirdi. Sarı kartının silinmesiyle Osman cezalı duruma düşmekten kurtuldu. Ligde cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'ya konuk olacak Altay'da Osman'ın yanı sıra Onur, Salih, Anıl Serhan ve Mert sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakat olan Caner ve Sefa ise forma giyemeyecek.