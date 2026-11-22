Zonguldakspor FK, TFF 3. Lig'de Silivrispor ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldakspor FK, TFF 3. Lig'in 13. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Silivrispor ile golsüz berabere kaldı. 0-0'lık sonuçla tamamlanan 13. hafta mücadelesinde iki takım da gol bulamadı.
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Zonguldakspor FK, sahasında Silivrispor ile 0-0-berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Zonguldakspor: Yusuf Mert Aydın (Yusuf Emre Alyaprak dk. 46), Doğukan Nelik, Serhat Baştan, Eren Büyükkaya (Aykut Emre Yakut dk. 79), Nevzat Bilen (Ufuk Birdal dk. 80), Emre Köroğlu (Leyis Alzin dk. 88), Umut Ayar, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 46), Bilal Karataş, Berkan Ünal, Sabahattin Emir Boz
Silivrispor: Onur Yıldırım, Bayram Enes An, Baran Işık, Bilal Musa Şentürk (Mertcan Akkaya dk. 63), Fatih Mankır, Mehmet Aydın, Hafız Görkem Vardar (Atakan Aksoy dk. 62), Said Can Açıkalın (Mustafa Karaman dk. 84), Salih Emin Sebetci (Abdussamet Yılmaz dk. 90), Efe Baran Kara, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 84)
Sarı kartlar: Umut Ayar, Sabahattin Emir Boz (Zonguldakspor), Baran Işık, Fatih Mankır (Silivrispor)