Çoklu Top Sistemi, Süper Lig'de ilk kez Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında, TFF kararıyla ligde ilk kez Çoklu Top Sistemi uygulandı. Top toplayıcılar topları futbolculara değil saha kenarındaki istasyonlara bıraktı; oyuncular topları buradan aldı.
SÜPER Lig'in 12'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı doğrultusunda ligde ilk kez 'Çoklu Top Sistemi' uygulandı.
Gençlerbirliği'nin sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması hayata geçirildi. 'Çoklu Top Sistemi' kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı