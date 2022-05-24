Tekirdağ Haber, Tekirdağ Son Dakika Haberleri - Haberler

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TEKİRDAĞ

Tekirdağ haber, Tekirdağ son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı

Tekirdağ'da çukura düşen köpeği vatandaş kurtardı

Tekirdağ - 49 Dakika Önce
İnşaattan düştü, hastanelik oldu

İnşaattan düştü, hastanelik oldu

Tekirdağ - 56 Dakika Önce
TREDAŞ Spor U18 Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda iz bıraktı

TREDAŞ Spor U18 Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda iz bıraktı

Tekirdağ - 57 Dakika Önce
Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

Çukura düşen köpek kepçeyle kurtarıldı

Tekirdağ - 1 Saat Önce
Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ - 1 Saat Önce
TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Tekirdağ - 1 Saat Önce
Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği

Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği

Tekirdağ - 1 Saat Önce
İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Tekirdağ - 1 Saat Önce
DATÜB Genel Sekteri Fuat Uçar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin hamisi'

DATÜB Genel Sekteri Fuat Uçar: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin hamisi"

Tekirdağ - 1 Saat Önce

Tekirdağ

Nüfus1.081.065 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2323°

Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:47 		Öğle
13:12 		İkindi
17:09 		Akşam
20:36 		Yatsı
22:19
ValiAziz Yıldırım
Bld. BaşkanıKadir Albayrak - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.tekirdag.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.tekirdag.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı11
Yüzölçümü6 km2
Rakım37m
Posta Kodu59000
Alan Kodu282
Plaka Kodu59
Koordinatı40.97801, 27.50852
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Gündemindeki Kişiler
Tekirdağ Haber Dağılımı
3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

Tekirdağ - 2 Saat Önce
Tekirdağ Büyükşehir'in Mera Islah Projesi, Üreticinin Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir'in Mera Islah Projesi, Üreticinin Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Tekirdağ - 2 Saat Önce
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu

Tekirdağ - 4 Saat Önce
Evinin balkonunda ölü bulundu

Evinin balkonunda ölü bulundu

Tekirdağ - 5 Saat Önce
Süleymanpaşa'da spor tesisi törenle açıldı

Süleymanpaşa'da spor tesisi törenle açıldı

Tekirdağ - 5 Saat Önce
100 yıl önce ayrıldığı akrabalarını bulmak için Rusya'dan Türkiye'ye geldi

100 yıl önce ayrıldığı akrabalarını bulmak için Rusya'dan Türkiye'ye geldi

Tekirdağ - 5 Saat Önce
Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Tekirdağ - 6 Saat Önce
20 yaşında, 29 suç kaydı var

20 yaşında, 29 suç kaydı var

Tekirdağ - 6 Saat Önce
100 yıllık arayış sürüyor! Kayıp akrabalarını bulmak için Rusya'dan Türkiye'ye geldi

100 yıllık arayış sürüyor! Kayıp akrabalarını bulmak için Rusya'dan Türkiye'ye geldi

Tekirdağ - 7 Saat Önce
Kırklareli'nde 'ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi' başladı

Kırklareli'nde "ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi" başladı

Tekirdağ - 7 Saat Önce
3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

Tekirdağ - 9 Saat Önce
TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜS TERS YÖNE GİRDİ; 1'İ AĞIR 5 YARALI

TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜS TERS YÖNE GİRDİ; 1'İ AĞIR 5 YARALI

Tekirdağ - 13 Saat Önce
3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

Tekirdağ - 15 Saat Önce
Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tekirdağ - Dün 23:51
Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı

Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı

Tekirdağ - Dün 19:29
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda

Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda

Tekirdağ - Dün 18:13
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Tekirdağ - Dün 18:07
İSTANBUL'UN FETHİ VE 10'UNCU FETİH KUPASI'NA START, EDİRNE SARAYI'NDAN VERİLDİ

İSTANBUL'UN FETHİ VE 10'UNCU FETİH KUPASI'NA START, EDİRNE SARAYI'NDAN VERİLDİ

Tekirdağ - Dün 17:58
Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

Tekirdağ - Dün 17:45
'Yüzen müze' mayın gemisi Tekirdağ'da

'Yüzen müze' mayın gemisi Tekirdağ'da

Tekirdağ - Dün 16:58
TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Tekirdağ - Dün 16:07
Çorlu'da Bahar ve Hıdrellez Şenliği düzenlendi

Çorlu'da Bahar ve Hıdrellez Şenliği düzenlendi

Tekirdağ - Dün 15:57
Ahırın çatısında kaynak yaparken akıma kapılıp öldü

Ahırın çatısında kaynak yaparken akıma kapılıp öldü

Tekirdağ - Dün 14:44
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı

Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı

Tekirdağ - Dün 14:12
Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ - Dün 13:25
Tekirdağ spor kenti olma yolunda

Tekirdağ spor kenti olma yolunda

Tekirdağ - Dün 12:59
EDİRNE'DE, AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA KÖSE HASTALIĞI GÖRÜLDÜ

EDİRNE'DE, AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA KÖSE HASTALIĞI GÖRÜLDÜ

Tekirdağ - Dün 12:21
Bulgarlardan sonra Yunanlar da o şehre akın edecek

Bulgarlardan sonra Yunanlar da o şehre akın edecek

Tekirdağ - Dün 11:26
Süleymanpaşa'da fotoğraf yarışması

Süleymanpaşa'da fotoğraf yarışması

Tekirdağ - Dün 11:06
Çorlu'da Hıdırellez Şenliği

Çorlu'da Hıdırellez Şenliği

Tekirdağ - Dün 10:59
Tekirdağ'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Tekirdağ'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Tekirdağ - Dün 10:47
Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi

Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi

Tekirdağ - Dün 10:13
Erzurum 4 ayda 131 marka üretti

Erzurum 4 ayda 131 marka üretti

Tekirdağ - Dün 09:23
23 Mayıs 2022 Tekirdağ hava durumu nasıl? Meteoroloji Tekirdağ bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Mayıs 2022 Tekirdağ hava durumu nasıl? Meteoroloji Tekirdağ bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Tekirdağ - Dün 06:02
TDP Başkanı Sarıgül: 'Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum'

TDP Başkanı Sarıgül: "Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum"

Tekirdağ - Dün 00:58
Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş

Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş

Tekirdağ - Dün 00:58
Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu

Tekirdağ - 22.05.2022
BALIKESİR - Adrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştu

BALIKESİR - Adrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştu

Tekirdağ - 22.05.2022
6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'daki 'Bolluk Aşı' programında 10 ton keşkek tüketildi

Tekirdağ'daki "Bolluk Aşı" programında 10 ton keşkek tüketildi

Tekirdağ - 22.05.2022
BOLLUK ŞENLİĞİ'NDE 10 TON KEŞKEK DAĞITILDI

BOLLUK ŞENLİĞİ'NDE 10 TON KEŞKEK DAĞITILDI

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'daki Samsunlular bolluk aşında buluştu

Tekirdağ'daki Samsunlular bolluk aşında buluştu

Tekirdağ - 22.05.2022
Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü (3)

Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü (3)

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: 'Pişmanım, cinnet geçirdim'

Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim"

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı

Tekirdağ'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Tekirdağ - 22.05.2022
Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi

Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı pedal çevirdi

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ - 22.05.2022
Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ - 22.05.2022
ANNE, 6 YAŞINDAKİ KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ANNE, 6 YAŞINDAKİ KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tekirdağ - 22.05.2022
TDP Başkanı Sarıgül: 'Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum'

TDP Başkanı Sarıgül: "Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum"

Tekirdağ - 22.05.2022
Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Tekirdağ - 22.05.2022
Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Tekirdağ - 22.05.2022
TEKİRDAĞ TORUNU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ, HER GÜN SAHİPSİZ MEZARLARIN BAKIMINI YAPIYOR

TEKİRDAĞ TORUNU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ, HER GÜN SAHİPSİZ MEZARLARIN BAKIMINI YAPIYOR

Tekirdağ - 22.05.2022
Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor

Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor

Tekirdağ - 22.05.2022
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Tekirdağ - 22.05.2022
Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ - 22.05.2022
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı

Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı

Tekirdağ - 22.05.2022
Melih Gökçek, CHP mitingine katılan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın tokalaşmadığı görüntüleri paylaştı

Melih Gökçek, CHP mitingine katılan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın tokalaşmadığı görüntüleri paylaştı

Tekirdağ - 22.05.2022
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan'da

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan'da

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Tekirdağ - 21.05.2022
CHP'nin İstanbul'daki 'Milletin Sesi' Buluşması… Miting; CHP Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanları, Kaftancıoğlu'nun Selamlaması ile Başladı

CHP'nin İstanbul'daki "Milletin Sesi" Buluşması… Miting; CHP Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanları, Kaftancıoğlu'nun Selamlaması ile Başladı

Tekirdağ - 21.05.2022
NUSRET MÜZE GEMİSİ, TEKİRDAĞ'DA ZİYARETE AÇILDI

NUSRET MÜZE GEMİSİ, TEKİRDAĞ'DA ZİYARETE AÇILDI

Tekirdağ - 21.05.2022
Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu

Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ NKÜ'de 'Depremde Güvenli Davranışlar ve Tatbikat Eğitimi' verildi

Tekirdağ NKÜ'de "Depremde Güvenli Davranışlar ve Tatbikat Eğitimi" verildi

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için 'sensörlü şapka' tasarladı

Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için "sensörlü şapka" tasarladı

Tekirdağ - 21.05.2022
TEKİRDAĞ'DA ÇOCUKLAR ARASINDA 'ROTA VİRÜSÜ' SALGINI

TEKİRDAĞ'DA ÇOCUKLAR ARASINDA 'ROTA VİRÜSÜ' SALGINI

Tekirdağ - 21.05.2022
Transpalet üzerindeki yüzlerce kiloluk kuruyemiş işçinin üzerine devrildi

Transpalet üzerindeki yüzlerce kiloluk kuruyemiş işçinin üzerine devrildi

Tekirdağ - 21.05.2022
Metruk yapı yangınları mahalleliyi çileden çıkarttı

Metruk yapı yangınları mahalleliyi çileden çıkarttı

Tekirdağ - 21.05.2022
Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

Tekirdağ - 20.05.2022
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

Tekirdağ - 20.05.2022
Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada

Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada

Tekirdağ - 20.05.2022
Dünya Arı Günü Tokat'ta kutlandı

Dünya Arı Günü Tokat'ta kutlandı

Tekirdağ - 20.05.2022
Atakum Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Atakum Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Tekirdağ - 20.05.2022
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağ konut satışında ilk 10'da

Tekirdağ konut satışında ilk 10'da

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor

Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor

Tekirdağ - 20.05.2022
Yerli tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek

Yerli tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağ'da yaşlılar Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde sosyalleşiyor

Tekirdağ'da yaşlılar Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde sosyalleşiyor

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

Tekirdağ - 20.05.2022
Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

Tekirdağ - 20.05.2022
KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Tekirdağ - 19.05.2022
Türkiye'den 60'tan fazla firmanın katıldığı Cezayir'deki uluslararası yapı fuarı sona erdi

Türkiye'den 60'tan fazla firmanın katıldığı Cezayir'deki uluslararası yapı fuarı sona erdi

Tekirdağ - 19.05.2022
'Gençlik Haftası' etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

'Gençlik Haftası' etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ - 19.05.2022
Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasındadır. Türkiye'nin en kalabalık yirmi ikinci şehridir. Türkiye’de iki denize kıyısı olan 6 şehirden biridir. Tekirdağ’ın; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Süleymanpaşa olmak üzere 11 ilçesi vardır ve 6.339 kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir. Anadolu ve Avrupa’nın her türlü ilişkisi Tekirdağ üzerinden gelişir. Bu durum Tekirdağ’ın köklü bir kültürel mirasa sahip olmasını sağlar. İlk olarak ‘Resito’ adıyla anılan şehir, Osmanlıyla beraber ‘Rodoscuk’ olmuş ve çeşitli isimlerin ardından Cumhuriyetle beraber Tekirdağ adını almıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tekirdağ haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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