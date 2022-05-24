Tekirdağ Haber, Tekirdağ Son Dakika Haberleri - Haberler

Tekirdağ 1.081.065 (2020 itibarıyla) 1.081.065 23° 23° Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:47 Öğle

13:12 İkindi

17:09 Akşam

20:36 Yatsı

22:19 Vali Aziz Yıldırım Bld. Başkanı Kadir Albayrak - (CHP) Valilik Sitesi http://www.tekirdag.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.tekirdag.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 11 Yüzölçümü 6 km2 Rakım 37m Posta Kodu 59000 Alan Kodu 282 Plaka Kodu 59 Koordinatı 40.97801, 27.50852 Tekirdağ Seçim Sonuçları

Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasındadır. Türkiye'nin en kalabalık yirmi ikinci şehridir. Türkiye’de iki denize kıyısı olan 6 şehirden biridir. Tekirdağ’ın; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Süleymanpaşa olmak üzere 11 ilçesi vardır ve 6.339 kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir. Anadolu ve Avrupa’nın her türlü ilişkisi Tekirdağ üzerinden gelişir. Bu durum Tekirdağ’ın köklü bir kültürel mirasa sahip olmasını sağlar. İlk olarak ‘Resito’ adıyla anılan şehir, Osmanlıyla beraber ‘Rodoscuk’ olmuş ve çeşitli isimlerin ardından Cumhuriyetle beraber Tekirdağ adını almıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tekirdağ haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.