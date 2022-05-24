Tekirdağ Haber, Tekirdağ Son Dakika Haberleri - Haberler

TEKİRDAĞ
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DATÜB Genel Sekteri Fuat Uçar: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin hamisi"
Tekirdağ
Bulutlu
|İmsak
03:47
|Öğle
13:12
|İkindi
17:09
|Akşam
20:36
|Yatsı
22:19
|Vali
|Aziz Yıldırım
|Bld. Başkanı
|Kadir Albayrak - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.tekirdag.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.tekirdag.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|11
|Yüzölçümü
|6 km2
|Rakım
|37m
|Posta Kodu
|59000
|Alan Kodu
|282
|Plaka Kodu
|59
|Koordinatı
|40.97801, 27.50852
|Tekirdağ Seçim Sonuçları
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