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Çorlu'da Ot Yangını Tır ve İki Araca Sıçradı

Çorlu'da Ot Yangını Tır ve İki Araca Sıçradı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yol kenarındaki bir tır ve iki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, tır ve iki araca sıçrayarak maddi hasara sebep oldu.

Olay, Sazlı Sokak ile Bülent Ecevit Bulvarı yol ayrımı civarındaki boş arsada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yol boyunda bulunan tır ve iki otomobile sıçradı. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri durumu itfaiye birimine bildirdi. Bazı vatandaşların ise itfaiyeyi aramak yerine cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştığı öne sürüldü.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalelerde bulunarak söndürdü. Yangın sonucu park halindeki tır ve iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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