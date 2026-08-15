Kapaklı'da anız yangını: 100 dekar zarar
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı. İtfaiye ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bahçeağıl Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahalede iş makinelerinden de yararlanıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA