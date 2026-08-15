Haberler

Kapaklı'da anız yangını: 100 dekar zarar

Kapaklı'da anız yangını: 100 dekar zarar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı. İtfaiye ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bahçeağıl Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahalede iş makinelerinden de yararlanıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Çelik'ten genç yaşta ölen doktor eşine büyük vefasızlık!

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı