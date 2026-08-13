Tekirdağ'da Dernek, Belediye ve OSB'den Güncel Gelişmeler

Romanya Göçmenleri Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güler ve Genel Sekreteri Sevinç Dünya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güler, derneğin kuruluş amacı ve planlanan faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, derneğin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Nallar çalışmaları incledi

Süleymanpaşa Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mahallede park yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

ÇOSB'de futbol ve tenis turnuvaları başladı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesince (ÇOSB) firmalar arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol ve tenis turnuvaları başladı.

ÇOSB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18'incisi düzenlenen futbol turnuvasında 15 takım, iki grupta mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde World Medicine, Rebul Kozmetik'i 3-1, ACT Metal, DEVA 1'i 4-3, Ceva Lojistik ise Coko-Werk'i 1-0 mağlup etti.

ÇOSB'nin 16'ncı tenis turnuvasında ise farklı kategorilerde 57 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada Master Erkekler kategorisinde 27, Çaylak Erkekler kategorisinde 12, Master Kadınlar kategorisinde 8, Çaylak Kadınlar kategorisinde 10 sporcu yer alıyor.

Turnuvaların, bölgedeki firmaların çalışanlarını sportif etkinliklerde bir araya getirmesi ve sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA