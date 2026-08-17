Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Valisi'ne Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Tekirdağ 5. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Samsun'da görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya teşekkür etti. Vali Tavlı, Ala'ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Garnizon Komutanı ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tekirdağ 5. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı