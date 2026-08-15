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Tekirdağ'da 4 ilçede deniz yasağı

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı. Kırmızı bayraklar çekilirken, Sahil Güvenlik ekipleri anonslarla uyarıyor.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA
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