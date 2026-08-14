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Tekirdağ’da kırmızı ışıkta geçen motosikletle minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ’da kırmızı ışıkta geçen motosikletle minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
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Tekirdağ Çorlu’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletlinin, minibüsle çarpışması sonucu yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletlinin, minibüsle çarpışması sonucu yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesine 2 ay geçici süreyle el konuldu.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nden Şinasi Kurşun Caddesi'ne geçiş yaparken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen G.A.'nın kullandığı motosiklet ile İsmetpaşa Bulvarı'nda seyreden Ş.G. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü G.A., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü G.A.'nın sürücü belgesine 2 ay geçici süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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