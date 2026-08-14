Hayrabolu'da 10 ayda 280 kişi sigarayı bıraktı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 10 ay önce hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 601 kişiden 280'i sigarayı bıraktı.

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren poliklinikte, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara uzman desteği sağlanıyor.

Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, polikliniğe bugüne kadar sigarayı bırakmak amacıyla 601 kişi başvurdu.

Başvuranlardan 280'inin sigarayı bırakmayı başardığı belirtilen açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların polikliniğe başvurarak uzman desteğinden yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA