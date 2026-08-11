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Şarköy'de 16 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

Şarköy'de 16 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve birden fazla suçtan aranan Ö.Ö. (42), JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Basit Yaralama", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Şantaj" ve "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (42), Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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