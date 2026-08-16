Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 700 gram esrar, 505 gram skunk, 21 kök kenevir, 70 sentetik hap ve 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 21 kök kenevir, 700 gram esrar, 505 gram skunk, 70 sentetik hap, 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş materyal ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli araçlar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Biri trafikte, biri bahçede! Baba-oğulun kahreden sonu