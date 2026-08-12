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Tekirdağ'da Güvenilir Gıda İçin EKÜY Çalışmaları Sürüyor

Tekirdağ'da Güvenilir Gıda İçin EKÜY Çalışmaları Sürüyor
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Tekirdağ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, güvenilir gıda üretimi için entegre mücadele prensipleriyle kontrollü pestisit kullanımı ve kalıntısız ürün hedefliyor. Üretim alanları düzenli denetleniyor, hasat öncesi analizler yapılıyor ve üreticilere bilgilendirme sağlanıyor.

Tekirdağ'da güvenilir gıda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen EKÜY kapsamında, entegre mücadele prensipleri doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ve kalıntısız ürün üretimi hedefleniyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da üretim alanları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilerek takip ediliyor.

Ürünlerin hasat öncesi dönemlerinde gerçekleştirilen kalıntı analizleriyle gıda güvenilirliği kontrol edilirken, üreticilere de doğru ve kontrollü tarımsal mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Çalışmalarla hem insan sağlığının hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin korunması amaçlanırken, çevreye duyarlı üretim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin entegre mücadele prensiplerini benimsemelerinin desteklenmeye, çevre ve insan sağlığını önceleyen sürdürülebilir tarımsal üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına ve güvenilir gıda üretimine katkı sağlanmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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