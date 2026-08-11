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Çorlu'da Tarımsal Kredi ve Kırsal Kalkınma Paneli

Çorlu'da Tarımsal Kredi ve Kırsal Kalkınma Paneli
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tarımsal destekler ve kırsal kalkınma konularının ele alındığı bir panel düzenlendi. Panelde üreticilere yönelik destekleme modelleri, iklim değişikliği projeleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri anlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Tarımsal Krediler ve Kırsal Kalkınma Destekleri Paneli" gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen panel, Çorlu TSO Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Panel öncesinde tarıma dayalı sanayi sektörü temsilcileri ürünlerini tanıttı.

Üreticiler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile tarım sektörü paydaşlarının katıldığı panelin açılış konuşmalarını Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy yaptı.

Panelde Aksoy'un yanı sıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofis Uzmanı Kadir Ferit Karaarslan ve Tekirdağ Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü Hacı Bekir Onay konuşmacı olarak yer aldı.

Programda tarımsal destekleme politikaları, iklim değişikliği kapsamında yürütülen projeler, destekleme modelleri, sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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