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Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı

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Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Halisdemir Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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