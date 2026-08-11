Çerkezköy'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy-İstanbul yolunda bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy - İstanbul yolu üzerinde C.B. idaresindeki 34 KFR 707 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen C.Y. yönetimindeki 26 EG 355 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.B. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA