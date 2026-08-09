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Kapaklı'da kavşak kazası: 3 yaralı

Kapaklı'da kavşak kazası: 3 yaralı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri yaya 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri yaya 3 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi Andımız Caddesi'nde B.M. yönetimindeki 34 HYG 496 plakalı hafif ticari araç ile K.E. idaresindeki 34 DYA 938 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan 34 HYG 496 plakalı araç, bu sırada kaldırımda yürüyen B.Ö'ye çarptı.

Kazada, sürücüler B.M. ve K.E. ile yaya B.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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