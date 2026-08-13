Tekirdağ'da 2 ilçede denize giriş yasağı
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy'deki bazı plajlarda 13-14 Ağustos'ta denize girişler geçici olarak yasaklandı. Boğulma vakalarını önlemek için alınan karar, Tekirdağ Valiliği tarafından duyuruldu.
Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerinde bazı plajlarda denize girişler geçici olarak yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Şarköy ilçesi ve Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy sahilinde 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Yasakların, olumsuz deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla uygulandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı