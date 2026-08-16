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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 21 kök kenevir, 700 gram esrar, 505 gram skunk, 70 sentetik ecza ve 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan materyaller ve 8 bin 800 TL para bulundu. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 21 kök kenevir, 700 gram esrar, 505 gram skunk, 70 adet sentetik ecza ve 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş materyal ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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