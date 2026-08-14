Hayrabolu'daki göletlere 150 bin balık salındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde su kaynaklarındaki balık varlığının artırılması amacıyla göletlere 150 bin balık salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şalgamlı, Hayrabolu Merkez, Çerkezmüsellim, Karakavak ve Temrezli mahallelerindeki göletlerde gerçekleştirilen çalışmada toplam 150 bin adet balık suyla buluşturuldu. Çalışmayla göletlerdeki su ürünleri varlığının güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Su kaynaklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, balıklandırma çalışmasının yalnızca göletlerdeki balık popülasyonunu artırmaya yönelik olmadığını belirterek, su kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İlçemizde bulunan su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi için balıklandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Evin, "Göletlerimize bıraktığımız 150 bin balık, hem su ürünleri varlığımızın geliştirilmesine hem de doğal ekosistemin desteklenmesine katkı sağlayacak. Bu çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın su kaynaklarından daha fazla faydalanmasını ve balıkçılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı