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Tekirdağ'da metruk ev ikinci kez yandı

Tekirdağ'da metruk ev ikinci kez yandı
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Tekirdağ Çorlu’da 1 hafta önce de yangının çıktığı tek katlı boş durumdaki metruk ev alevlere teslim oldu.

Tekirdağ Çorlu'da 1 hafta önce de yangının çıktığı tek katlı boş durumdaki metruk ev alevlere teslim oldu. Vatandaşları sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak üzerinde bulunan terk vaziyetteki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının büyüyerek çatıyı da sarması üzerine durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binayı saran alevlere müdahalelerde bulunarak yangını söndürdü. Emniyet güçleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak, meraklı vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı.

Aynı binada 1 hafta önce de yangının çıktığını ifade eden bir vatandaş, yetkili birimlere yıkılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Yangın sonrası metruk ev kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki apartmanın dış cephesi de alevler nedeniyle zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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